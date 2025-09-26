Lag Europa får en nesten perfekt start på Ryder Cup: 3-1 mot amerikanerne

HQ

Team Europe har tatt en stor ledelse i morgenøkten av Ryder Cup, til tross for buingen fra publikum i New York. Historien og logikken tilsier at hjemmelaget vinner Ryder Cup, men talentet til Jon Rahm, Tyrrell Hatton og "Fleetwood Mac" (Rory McIlroy og Tommy Fleetwood) har gitt Europa en 3-1-ledelse fredag morgen (i New York).

Tre av de fire første kampene, som ble spilt i foursomes, ble vunnet av Team Europe, en stor suksess for Europas kaptein Luke Donald. Jon Rahm og Tyrrell Hatton slo Bryson DeChambeau og Justin Thomas, Rory McIlroy og Tommy Fleetwood slo Collin Morikawa og Harris English, og Ludvig Åberg og Matt Fitzpatrick slo verdensener Scottie Scheffler og Russell Henley.

Den eneste kampen som så langt er vunnet av Team USA, var paret Xander Schauffele og Patrick Cantlay, som slo Robert MacIntyre og Viktor Hovland. Dette er nok til å gi Europa den beste starten i en Ryder Cup på bortebane siden 2004.

I ettermiddag fortsetter det hele i New York, og det er mange poeng som står på spill mellom lørdag og søndag.