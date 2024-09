Lag, kjemp og paraglider i Towers of Aghasba, et utrolig flott spill som kommer til PS5 og PC i november

Et av spillene du kanskje gikk glipp av på gårsdagens State of Play er Towers of Aghasba, et ambisiøst fantasy-eventyr i en åpen verden som kommer til PS5 og Steam i november.

Spillet, fra indie-studioet Dreamlit inc. hadde tidligere dukket opp i andre PlayStation-showcases, og fikk endelig en utgivelsesmåned, om enn i Early Access-form. Det lanseres i november på PS5 og Steam.

HQ

Dette er et merkelig spill: Det blander massevis av inspirasjon, fra Animal Crossing og jordbrukssjangeren generelt, til The Legend of Zelda: Breath of the Wild og Horizon i kampene og utforskningen av en åpen verden som ser ut som tatt rett ut av Nausicaä eller James Camerons Avatar.

Det er kanskje ikke superoriginalt, men spillet ser veldig underholdende og kjent ut takket være det, med nydelig grafikk og mekanikk: bygging av baser, klatring og paragliding, og kamp med pil og bue, alene eller med tre andre spillere.

Det er absolutt en tittel å følge nøye med på når den lanseres på PS5 og Steam i november, på Early Access.