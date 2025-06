Lag koselige dioramaer i MakeRoom i august

Det har ikke manglet på kunngjøringer og avsløringer på årets Wholesome Games Direct -messe, og indiesendingen har allerede levert mange overraskelser. En av de mer interessante avsløringene gjelder utvikleren Kenneys koselige og søte sandkassebyggespill, MakeRoom, som nettopp har fått bekreftet sin faste utgivelsesdato.

Dette prosjektet handler om å skape vakre og intrikate dioramaer. Ideen er å bruke over 1000 objekter til å designe et kjøkken, en stue, en bobil eller en annen form for personlig bolig som du selv kunne tenke deg å bo i. Du kan også ta dette et skritt videre, ettersom det også er mulig å lage og bruke dine egne objekter.

Hvis du er på jakt etter noe litt mer beroligende og søtt i sommer, er MakeRoom definitivt verdt å ta en titt på når det lanseres i sin helhet 7. august på Steam.