Lag kvalifisert og eliminert fra EuroBasket 2025: Tyskland, Serbia, Hellas...
Slik ser det ut i gruppespillet i EuroBasket.
EuroBasket 2025 er inne i sluttspurten av gruppespillet. Halvveis gjennom kampdag 4 har noen lag allerede sikret seg kvalifisering til sluttspillet. Andre er eliminert (to lag i grupper på seks er eliminert). Det er imidlertid fortsatt noen grupper der alt fortsatt står på spill.
Sluttspillet i EuroBasket begynner denne helgen, lørdag 6. september (16-delsfinalene). Hvem kommer til å være der? Dette er lagene som er kvalifisert per morgenen tirsdag 2. september:
- Gruppe A: Latvia, Serbia, Tyrkia
- Gruppe B: Finland, Tyskland, Litauen
- Gruppe C: Hellas Hellas
- Gruppe D Polen
For øyeblikket er det bare Tsjekkia som er eliminert fra gruppe A. Estland og Portugal skal kjempe om kvalifisering i gruppe A.
I gruppe B ser det ikke så bra ut for Storbritannia, så den virkelige kampen kommer til å stå mellom Montenegro og Sverige.
Gruppe C og D er mer åpne, avhengig av utfallet av dagens kamper. Vinneren av Spania mot Italia vil kvalifisere seg, men begge kan ende opp med å bli kvalifisert i dag, avhengig av de andre. Og folkemordstaten Israel kan etter sin overraskende seier over Frankrike kvalifisere seg i ettermiddag hvis de slår Belgia, som sammen med Island høres ut som de mest sannsynlige taperne i gruppe D.
Kampene tirsdag 2. september:
Gruppe C
- Hellas mot Bosnia-Hercegovina - 14:00 CET
- Kypros mot Georgia - 17:15 CET
- Italia mot Spania - 20:30 CET
Gruppe D
- Belgia mot Israel - 14:00 CET
- Island mot Slovenia - 17:00 CET
- Frankrike mot Polen - 20:30 CET