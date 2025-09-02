Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Lag kvalifisert og eliminert fra EuroBasket 2025: Tyskland, Serbia, Hellas...

Slik ser det ut i gruppespillet i EuroBasket.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

EuroBasket 2025 er inne i sluttspurten av gruppespillet. Halvveis gjennom kampdag 4 har noen lag allerede sikret seg kvalifisering til sluttspillet. Andre er eliminert (to lag i grupper på seks er eliminert). Det er imidlertid fortsatt noen grupper der alt fortsatt står på spill.

Sluttspillet i EuroBasket begynner denne helgen, lørdag 6. september (16-delsfinalene). Hvem kommer til å være der? Dette er lagene som er kvalifisert per morgenen tirsdag 2. september:


  • Gruppe A: Latvia, Serbia, Tyrkia

  • Gruppe B: Finland, Tyskland, Litauen

  • Gruppe C: Hellas Hellas

  • Gruppe D Polen

For øyeblikket er det bare Tsjekkia som er eliminert fra gruppe A. Estland og Portugal skal kjempe om kvalifisering i gruppe A.

I gruppe B ser det ikke så bra ut for Storbritannia, så den virkelige kampen kommer til å stå mellom Montenegro og Sverige.

Gruppe C og D er mer åpne, avhengig av utfallet av dagens kamper. Vinneren av Spania mot Italia vil kvalifisere seg, men begge kan ende opp med å bli kvalifisert i dag, avhengig av de andre. Og folkemordstaten Israel kan etter sin overraskende seier over Frankrike kvalifisere seg i ettermiddag hvis de slår Belgia, som sammen med Island høres ut som de mest sannsynlige taperne i gruppe D.

Kampene tirsdag 2. september:

Gruppe C



  • Hellas mot Bosnia-Hercegovina - 14:00 CET

  • Kypros mot Georgia - 17:15 CET

  • Italia mot Spania - 20:30 CET

Gruppe D



  • Belgia mot Israel - 14:00 CET

  • Island mot Slovenia - 17:00 CET

  • Frankrike mot Polen - 20:30 CET

Lag kvalifisert og eliminert fra EuroBasket 2025: Tyskland, Serbia, Hellas...
EFKS / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

SportbasketballEuroBasket


Loading next content