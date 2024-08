Lagbasert gratisspill i Dragon Ball-universet kunngjort

Å slå hverandre i ansiktet er sannsynligvis det folk gjør best i Dragon Ball -serien, bortsett fra å jakte på drakekuler. Det neste spillet som følger denne trenden er Dragon Ball Project: Multi, som er et lagbasert gratisspill for mobiler og PC-er.

Det er fire mot fire, og alle karakterene har sine egne egenskaper og styrker. Vi vet ikke nøyaktig når spillet vil bli utgitt, men betatesting vil bli avholdt i utvalgte land fra 19. august.