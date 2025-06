Lager Nintendo en oppfølger til Ring Fit Adventure?

HQ

Selv om Ring Fit Adventure ikke ble en like stor hit som Wii Fit en gang var, var det fortsatt et populært treningsverktøy og et morsomt spill. Nå som Switch 2 slippes om bare noen timer, er det nok mange som er nysgjerrige på om vi også vil kunne trene digitalt med Nintendos nye konsoll.

Vi vet ikke om det faktisk vil skje, men vi kan si at sjansene er ganske gode. Nintendo Patents Watch på Bluesky har notert seg et hemmelig (opptil 30 måneder) patent i EU på "tilbehør til videospillkontrollere". Det faktum at patentet inneholder hemmelige ting tyder på at det kan være noe Nintendo ønsker å bruke, og designeren er Fumiyoshi Suetake.

Navnet høres kanskje ikke kjent ut, men han er tilfeldigvis skaperen av Ring-Con (tilbehøret til Ring Fit Adventure), og som Nintendo Patents Watch bemerker, sto han også bak et aldri brukt patent fra 2015 for et "treningsinstrument". Samme kilde bemerker dessuten at Nintendo forlenget Ring Fit Adventure -patentet så sent som i fjor, noe som kan tyde på at de ønsker å gjøre noe mer med konseptet.

Det finnes også flere vage tegn som hver for seg ikke er så interessante, men som til sammen tegner et bilde av at det er ganske sannsynlig at Nintendo jobber med et nytt treningsspill for Switch 2.