Lager Outriders-utviklerne et nytt Gears of War?

Det har gått litt over to år siden Outriders ble lansert, så mange av oss har lurt på hva People Can Fly har jobbet med i tillegg til Worldslayer-utvidelsen. Square Enix sa at de håpet at spillet ville bli starten på en større franchise, og derfor var Outriders 2 en populær teori. Nå har vi fått en til.

Det polske finansnettstedet Interia Biznes avslører at People Can Fly har blitt hyret inn av Microsoft for å lage et spill med kodenavnet Project Maverick. Vi får ikke vite så mye mer enn at budsjettet ligger på mellom 30 og 50 millioner dollar og at det er basert på en IP som eies av Microsoft.

Det gir oss massevis av rom for å spekulere, men den beste gjetningen er uten tvil et spill i Gears of War-universet. Jeg sier det fordi det polske studioet sto bak PC-porten av Gears of War og utviklet Gears of War: Judgment sammen med Epic Games. Utviklerne har også bare laget brutale skytespill (bortsett fra å støtte Fortnite), så jeg tviler sterkt på at det er Viva Piñata 2 eller noe lignende.

Hva tror og håper du det er?