I bunn og grunn er Laika: Aged Through Blood en ganske spennende idé. Du tar den grunnleggende formelen fra Trials -serien og balanserer en motorsykkel over humpete terreng i et 2D-perspektiv. Så blander du inn litt My Friend Pedro via slow motion-mekanikk og muligheten til å reflektere fiendtlige prosjektiler. Så introduserer du et innovativt system som tvinger deg til å gjøre baklengs salto for å lade våpen og forlengs salto for å lade opp refleksjonsevnen, og så lar du magien skje.

Det betyr at mens du beveger deg gjennom spillets 2D-landskap, balanserer du motorsykkelen, sikter på fiender i sakte film og gjør saltoer hit og dit for å henge med. Det er en flyt som få andre spill, bortsett fra My Friend Pedro, har klart å få til tidligere, og når spillet går på alle sylindre er det virkelig en indieinnovasjon som kanskje er bransjens reneste drivstoff.

Dessverre er det ikke så enkelt, og mellom disse sekvensene av ren spillmagi er det en rekke systemer, strukturer og designbeslutninger som hindrer Laika: Aged Through Blood i å leve opp til sitt fulle potensial.

Laika utspiller seg i en postapokalyptisk verden der menneskeheten har utslettet seg selv med atomvåpen, slik at det bare er antropomorfe, muterte dyr igjen som prøver å overleve i den nye, harde virkeligheten. Det er Mad Max hele veien, og selv om spillet tar seg god tid til å bygge opp en sentral motivasjon for spilleren, en mor som febrilsk prøver å beskytte folket sitt fra den militaristiske Birds gjennom et blodig hevntog, fungerer opplegget stort sett.

Historien er imidlertid for vag, og litt for langtrukken. Dette gjelder faktisk for hele Laika: Aged Through Blood, som presenterer spilleren for en åpen Metroidvania-inspirert verden som er mye større og bredere enn man skulle tro, og selv om spillet burde ha vart i godt og vel 10 timer med det hele, er spilletiden nok snarere det dobbelte.

Det spiller imidlertid ingen rolle det meste av tiden. For det første er Laika: Aged Through Blood vakkert å se på, og det er vakkert å se på på den gammeldagse analoge måten. Alt ser håndtegnet og håndstøpt ut, og miljøene, de enkelte mellomsekvensene og alle de små detaljene skinner. I tillegg er det satt sammen et lydspor med individuelle Mad Max-inspirerte sanger som går i loop over de karrige slettene, og det fungerer glimrende.

Ok, så mye av tiden hører du motorsykkelens brølende skrik, en god låt på kassettspilleren og du knuser Birds i sakte film og bader i blodet deres - hva kan man ikke like? Vel, for det første er verden strukturert på en så forvirrende måte at du ofte gjetter hvor du skal og hvordan. I tillegg er det så mange Birds mellom deg og målet ditt, Birds som respawner konstant, så faren er allestedsnærværende, distraherende og frustrerende når du bare vil komme deg dit spillet vil. Legg til et mildt sagt ubrukelig kart som du må betale for med spillets sentrale valuta, Viscera, og det blir ikke stort bedre.

Videre kunne ikke utvikleren Brainwash Gang motstå å legge til litt Souls struktur, så du mister alle Viscera når du dør, og du dør umiddelbart hvis du blir truffet en gang eller faller på ræva av motorsykkelen. Du dør ofte, faktisk hele tiden, og da må du hele tiden plukke opp Viscera og fiendene respawner ofte. Det kan virke som et velbegrunnet ønske om å utfordre spillerne og hele tiden holde oss på pinebenken, men det ender opp med å bli et av spillets største irritasjonsmomenter.

Men som sagt, noen ganger, om ikke ofte, fungerer det, og når det fungerer, er Laika: Aged Through Blood førsteklasses underholdning i beste sendetid, og et bevis på at det plutselig finnes ren innovasjon på indiescenen som er verdig mainstream-oppmerksomhet. Det lykkes ikke hele veien, og det er synd, for med mer finjustering av vanskelighetsgrad, fiendeplasseringer og kanskje å gi spilleren flere livspoeng eller "sjanser" fra starten av, ville hele opplevelsen blitt mer dynamisk. Men det skal ikke ta oppmerksomheten bort fra det faktum at Laika: Aged Through Blood er en blodig odyssé av tidsbestemt og organisert action. Det er godt gjort.