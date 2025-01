Lake District har aldri sett så dødelig ut i Atomfall

HQ

Mars ser ut til å bli en spennende måned for videospillfans, for etter den nylige forsinkelsen av Assassin's Creed Shadows kommer Ubisofts neste store prosjekt til å slutte seg til Split Fiction, Xenoblade Chronicles X, FragPunk, Two Point Museum, The First Berserker: Khazan, og til og med Rebellions spennende overlevelses-actionspill Atomfall.

Dette er et spill som utspiller seg i etterkrigstidens Storbritannia, nærmere bestemt den pittoreske Lake District National Park, og i spillet befinner vi oss fanget i en karantenesone som ble opprettet etter Windscale -katastrofen i 1957. For alle som lurer, refererer dette til en atomkatastrofe som rystet Storbritannia på 1950-tallet, en hendelse som regnes som landets verste atomkatastrofe til dags dato.

Med dette i bakhodet utforsker vi i Atomfall en sjarmerende landsby mens vi leter etter svar på hva som skjedde under hendelsen. Dette fører oss gjennom militærleirer og glemte bunkere, og til og med inn i farlige hedenske ruiner, der ditt beste sikkerhetsverktøy er din praktiske metalldetektor.

Rebellion Alt dette kan du få mye mer informasjon om i den lange, nye traileren med spilloversikt som du kan se nedenfor. Ikke gå glipp av den hvis du har Atomfall på ønskelisten din og ivrig har telt ned dagene til det kommer 27. mars på PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S og til og med Game Pass på dag én.