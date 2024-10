Lakers snubler i Cleveland, men publikum jubler for Bronny James' første NBA-poeng

HQ

Los Angeles Lakers startet sterkt denne NBA-sesongen, men har fått to nederlag på rad. I natt tapte de med 24 mot Cleveland Cavaliers, som vant det første kvarteret med 42-23. Et gap for stort til at JJ Redicks tropp kunne komme seg, som, etter å ha avskrevet kampen, tillot flere minutter til reservene.

Etter tre seire hjemme har de nå to strake nederlag. 3-2 for Lakers, og 5-0 for Cavaliers, det eneste laget som fortsatt er ubeseiret i East Conference, takket være deres offensive kraft: de scorer 125,6 poeng i gjennomsnitt denne sesongen. For Lakers var det bare LeBron James og Anthony Davis som klarte oppgaven.

Bronny James scoret sine første NBA-poeng

Det var en dårlig kveld for Lakers, men ikke for Bronny James, LeBrons sønn, som scoret sine første offisielle NBA-poeng i løpet av de fem minuttene han spilte. Med seieren sikret, skriker Cleveland-publikummet etter Bronny og jubler når han scorer som om han var en av deres egne.

På en måte er han det: Bronny ble født i Cleveland i 2004, da faren hans startet sin karriere i Cleveland Cavaliers. The King spilte i Cleveland fra 2003 til 2010 og deretter fra 2014 til 2018. Til tross for at han først flyttet til Miami og senere til Los Angeles, er LeBron fortsatt aktet i Cleveland, og de viste den samme respekten for sønnen hans.