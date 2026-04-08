Lakers uten Doncic, LeBron og Reaves er ingen match for Shai Gilgeous-Alexander og Thunder

Los Angeles Lakers' momentum stoppet helt opp da de måtte møte Oklahoma City Thunder og Shai Gilgeous-Alexander. Fem dager etter å ha blitt slått 139-96, knuste Thunder Lakers igjen 123-87 på tirsdag, i en kamp uten Luka Doncic, Austin Reaves og LeBron James, der SGH gjorde 25 poeng på 28 minutter.

I mellom begge duellene med Thunder tapte Lakers også for Dallas Mavericks, og mistet Luka Doncic, som for øyeblikket er i Spania for å få behandling for hamstring, i håp om å være tilbake i tide til sluttspillet.

Heldigvis har Lakers sikret seg en sluttspillplass med 50-29 poeng med bare tre kamper igjen. Alt som gjenstår for Lakers er å velge en bedre plassering i sluttspillet: De kan ende som nummer tre eller fem i Western Conference, og konkurrerer med Denver Nuggets og Houston Rockets. Thunder leder Western Conference, men Victor Wembanyamas San Antonio Spurs kan fortsatt velge å bli førsteseedet i vest.