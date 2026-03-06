LaLiga annonserer nostalgisk Retro Matchday, men Real Madrid og Barcelona vil ikke bruke retrodrakter

HQ

Det er velkjent at nostalgi selger, og LaLiga vil bruke det denne sesongen, og kunngjør at kampdag 31 i LaLiga EA Sports og kampdag 35 i LaLiga Hypermotion (10.-13. april) vil bli kjent som "Retro Matchday", den første av sitt slag i europeisk fotball. Dette betyr at de fleste lagene vil ha på seg spesielle drakter inspirert av tidligere tiders ikoniske design.

TV-sendingene vil også bruke retrografikk inspirert av design fra tidligere tiår. Til og med dommerne vil ha på seg spesielle retro-lignende drakter. Og "ytterligere fysiske og digitale aktiviseringer vil forsterke rekkevidden av kampdagen før og etter at den finner sted". Det ble også bekreftet at dette initiativet vil bli gjentatt neste sesong.

Designet på retrodraktene vil bli avduket 19. mars. Det er imidlertid ikke alle lag som vil delta. Det er bekreftet at FC Barcelona, Getafe og Rayo Vallecano ikke vil bruke retrodrakter på grunn av "tekniske problemer", ifølge AS. Real Madrid vil heller ikke bruke retrodrakter, ettersom de var det eneste laget i Ligaen som ikke støttet initiativet, selv om LaLiga "håper" at de vil bli med neste sesong.

"Disse historiske draktene, som er tolket på nytt for dagens konkurranser, fungerer som en bro mellom generasjoner, og forbinder opprinnelsen til fandom med måten fotball oppleves på i dag", sier LaLiga i en pressemelding. Hva synes du om dette nostalgiske initiativet fra LaLiga?