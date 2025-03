LaLiga-klubber i UFL? Strikerz lover overraskelser snart...

HQ

Vi fortsetter å trekke ut små nuggets fra intervjuet vårt med Alexander Bogomolskiy, publiseringssjef i Striker Inc. og alt han fortalte oss om den nylige F2P-fotballtittelen, UFL. I dette tilfellet snakker vi om et veldig viktig tema for å få en tittel om det vakre spillet til å føles ekte, lisensene til lagene, stadionene og spillerne, med deres respektive skannede ansikter.

I denne forstand ønsket vi å vite om det vil være noen nyheter for spanske fans, gitt relevansen av LaLiga, lagene og spillerne rundt om i verden. "Spillere som er lokalisert i Spania er den tredje største gruppen i vårt publikum", fortalte Alexander oss statistisk. "Av de fem mest populære klubbene i vårt publikum er tre spanske, så i utgangspunktet mener vi at en av topprioriteringene er å signere en spansk klubb, kanskje til og med mer enn én". Når han snakker om å "signere en klubb", mener han et begrenset samarbeid, der draktene og stadionet til det aktuelle laget legges til i spillet. "Vi tenker også på flere varianter av samarbeid eller samarbeid, kanskje et cybersportsamarbeid [for eksempel e-sport], men ja, spanske klubber er en av våre prioriteringer".

De tre lagene blant de mest populære spesifiserer han ikke hvilke han sikter til, men vi kjenner alle til de tre mest populære lagene i landet: Real Madrid, FC Barcelona og Atlético de Madrid. Når vi ser antall spanjoler som liker tittelen og studioets vilje til å ta med disse lagene, er det sannsynlig at vi før heller enn senere vil se et av de store lagene i spillet.

Her er hele intervjuet med lokaliserte undertekster - er du en del av samfunnet Bogomolskiy snakker om?