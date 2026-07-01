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LaLiga offentliggjør viktige datoer for sesongen 2026/27: når sesongen starter, datoer for de neste Clásicos og derbyene

LaLiga 2026/27 starter 16. august 2026 og avsluttes 30. mai 2027.

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Mens alle fotballfans for tiden har fokus på VM, starter de fleste nasjonale ligaene i Europa bare én måned senere, i august, og det gjelder også LaLiga. Det spanske fotballforbundet offentliggjorde tirsdag kalenderen for alle turneringer i sesongen 2026/27 (som er laget med vilje, ikke lenger tilfeldig, for å bedre tilpasse viktige kamper til ulike helger).

LaLiga, den spanske førstedivisjonen, starter helgen 16. august 2026. Den første kampdagen byr på kamper mellom FC Barcelona og Athletic Club, Real Madrid og Real Sociedad, Valencia og Real Betis samt Atlético de Madrid og det nylig opprykkede Málaga CF. Mesterskapet avsluttes 30. mai 2027.

Lag som har flere spillere i VM-semifinaler og -finaler (noe som kan gjelde Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid og Athletic Club), kan imidlertid spille en uke senere.

RFEF har også offentliggjort datoene for de kommende Clásico-kampene og derbyene, som følger den vanlige tidsplanen fra de siste årene (eksakte datoer må bekreftes, men den første Clásico-kampen mellom Real Madrid og Barcelona vil finne sted rundt 25. oktober på Camp Nou).

Det blir en lang julepause mellom 22. desember og 2. januar. De har også bekreftet at «Retro-spilledagen» kommer tilbake 11. april 2027, på 31. spillerunde.

Viktige datoer i LaLiga 2026/27

Clásicos:


  • FC Barcelona mot Real Madrid: 10. serierunde, 25. oktober 2026

  • Real Madrid mot FC Barcelona: Kampdag 35, 9. mai 2027

Madrid-derby:

Atlético de Madrid mot Real Madrid: 7. serierunde, 20. september 2026
Real Madrid mot Atlético de Madrid: 30. serierunde, 4. april 2027

Barcelona-derby:


  • RCD Espanyol mot FC Barcelona: 18. serierunde, 3. januar 2027

  • FC Barcelona mot RCD Espanyol: 32. serierunde, 18. april 2027

Det baskiske derbyet:


  • Athletic Club mot Real Sociedad: 11. serierunde, 1. november 2026

  • Real Sociedad mot Athletic Club: 34. serierunde, 2. mai 2027

Sevilla-derby:


  • Sevilla mot Betis: 13. serierunde, 22. november 2026

  • Betis mot Sevilla: 23. serierunde, 7. februar 2027

Landslagspauser:


  • Mellom 21. september og 6. oktober

  • Mellom 9. og 17. november

  • Mellom 22. og 30. mars

Gleder du deg til LaLiga 2026/27?

LaLiga offentliggjør viktige datoer for sesongen 2026/27: når sesongen starter, datoer for de neste Clásicos og derbyene

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballLaLigaReal MadridAtlético de MadridFC Barcelona


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