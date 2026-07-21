LaLiga-president Javier Tebas mener Infantino bør trekke seg, og forklarer hvorfor han ikke vil gjøre det

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LaLiga-president Javier Tebas har sluttet seg til den utbredte kritikken mot FIFA og presidenten Gianni Infantino, nå som VM er avsluttet med en lang rekke kontroverser. I et intervju med den italienske avisen La Gazzetta dello Sport (via EFE) sa Tebas at Infantino bør trekke seg, men at han ikke vil gjøre det på grunn av systemet og fordi det ikke finnes noen med tilstrekkelig støtte til å kaste ham ut.

«Jeg tror tiden hans er omme. Men han har støtte fra systemet og fra forbundene; det er vel ikke mye mer å si, er det?», undret Tebas seg. «Det finnes ingen alternativ kandidat, fordi ingen vil stille til valg og tape. Slik er systemet, og det er et system som har vært feilaktig helt fra starten. Han burde ikke fortsette, men den nåværende situasjonen gjør at han ikke går av.

Tebas er kritisk fordi det for Infantino bare er hans personlige interesser som teller, noe som i de fleste tilfeller betyr mer penger, og han nevner drikkepausene, som er «en løgn». «I LaLiga har vi dem, men bare når det er virkelig varmt. Her, på stadionene i Dallas, Los Angeles eller Atlanta, var det klimaanlegg; jeg måtte ta på meg en genser på tribunen. Det var en løgn: en pause for reklame».

Disse pausene, som har blitt sterkt kritisert helt siden turneringens start, vil ikke bli brukt i UEFA-turneringer, og også UEFA-president Aleksander Ceferin er svært kritisk til Infantino. For Tebas viser de at FIFA «i mange tilfeller handler til skade for fotballen», uten å rådføre seg med resten av fotballverdenen, utelukkende ut fra egne interesser, og beklager til slutt at det i systemet «finnes aktive medskyldige som samarbeider om denne typen beslutninger, og passive medskyldige, som forholder seg tause, ikke rapporterer og ikke gjør noe for å hindre at slike situasjoner gjentar seg.