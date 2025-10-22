LaLiga-presidenten kritiserer det "trangsynte og provinsielle perspektivet" som stoppet hans "Miami-plan"

HQ

Javier Tebas, president for LaLiga i Spania, har beklaget den "tapte muligheten" til å ta en vanlig ligakamp til Miami, noe han mener ville ha hjulpet spansk fotball til å "avansere, projisere seg globalt og styrke sin fremtid", og snakket om et "trangsynt og provinsielt perspektiv" som forhindret det fra å skje.

LaLiga hadde offisielt annonsert at en kamp mellom Villarreal og FC Barcelona skulle spilles i Miami, men avgjørelsen ble tatt mellom de to klubbene og LaLiga uten å konsultere resten av klubbene, spillerne som ville bli berørt, og til og med CONCACAF, fotballforbundet i Nord-Amerika. På grunn av "usikkerheten som oppstod i Spania", trakk arrangøren seg.

"Miami-planen" ble møtt med bred avvisning fra fans (spesielt fra Villarreal, som ville gå glipp av sjansen til å se laget sitt spille mot Barça på sitt lokale stadion), fotballspillere fra de andre klubbene og til og med spillere i klubben, og mange beskyldte grepet for å ødelegge konkurransen.

I sin rant på X sier Tebas at den virkelige trusselen for europeisk fotball er "de styrende institusjonene, som år etter år ødelegger de nasjonale ligaene, den virkelige drivkraften i den europeiske fotballindustrien, midt i naiviteten og passiviteten til europeiske ledere som ikke klarer å skille det ubetydelige fra det vesentlige".

Som ventet kom Tebas også med et indirekte angrep på sin største motstander, Real Madrid-president Florentino Pérez: ""Konkurransens integritet" påberopes av dem som i årevis har stilt spørsmål ved den samme integriteten, presset dommere og myndighetspersoner, konstruert forvrengte fortellinger eller brukt politisk press og mediepress som et sportslig virkemiddel."

Til slutt lover han at spansk fotball "vil fortsette å se inn i fremtiden med ambisjoner, uten frykt", og at han vil fortsette å prøve.