LaLiga-presidenten vil saksøke Real Madrid: "De har gått fra vettet"

Real Madrid har fått nok av dommerne i Spania, og tidligere denne uken sendte de et langt og krast brev der de klaget på et "korrupt" system som "forvansket konkurransen", rettet spesielt mot Real Madrid, med henvisning til to kontroversielle avgjørelser under forrige lørdags 1-0-tap mot Espanyol i LaLiga.

LaLiga har på sin side fått nok av Real Madrid. Og presidenten Javier Tebas, som er kjent for å ha et forferdelig forhold til den innflytelsesrike Real Madrid-presidenten Florentino Pérez, en av Spanias rikeste menn, har sagt at Real Madrid "har gått fra vettet", og vil ta rettslige skritt mot klubben.

"De er imot alt, det er realiteten. Real Madrid ønsker å skade konkurransen, ikke bare dommermiljøet. De har bygget opp en historie om offerrollen, og rosinen i pølsa var uttalelsen de kom med her om dagen. De har fulgt en offerhistorie som ikke er sann".

Tebas sa det torsdag, under det første møtet noensinne mellom RFEF (det spanske fotballforbundet), CTA (dommerkomiteen, som er avhengig av RFEF), LaLiga og klubbpresidentene... bortsett fra Real Madrid, som nektet å delta. Lederen for LaLiga (en konkurranse som Madrid har vunnet tre av de siste fem utgavene) sa at de studerer hvem de skal saksøke (klubben, styret...) fordi "naturligvis kan ikke denne typen brev tillates, det er usannheter eller halvsannheter som er ment å påvirke saker som ikke har noen plass".

I mellomtiden vil Real Madrid sannsynligvis gjøre alvor av truslene sine og også gå rettens vei: De ba om transkripsjonene mellom dommeren og VAR-rommet den kvelden, der dommeren (feilaktig, etter de fleste eksperters mening) ikke viste rødt kort til en Espanyol-spiller etter en voldsom takling mot Mbappé (denne spilleren scoret senere vinnermålet). Dommerkomiteen nektet å gi Real Madrid lydopptakene, så de vil prøve å få dem gjennom rettssystemet.

Noe som Tebas faktisk var enig i, men det er ikke hans kompetanse (det avhenger av RFEF): "De burde ha blitt overlevert, hvorfor ikke? Det er min mening. Jeg mener at VAR-lydopptakene burde ha blitt overlevert til Real Madrid og til enhver klubb som ber om dem". Det Tebas ikke vil tolerere er at Real Madrid, etter hans mening, forsøker å gå til krig mot alle i spansk fotball: "Presidenten i Real Madrid ønsker å ha rett hele tiden, ønsker at vi alle skal knele foran kontoret hans og si til ham: 'Unnskyld, Florentino. Det er sant at du har kommet for å redde fotballen, og vi hadde ikke skjønt det før du viste oss brevet ditt'", sa han ironisk.