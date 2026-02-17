LaLiga retter seg mot VPN-leverandører og tvinger dem til å blokkere IP-er i Spania, og innvilger forebyggende tiltak "inaudita parte"

HQ

Spanske LaLiga og VPN-leverandørene ProtonVPN og NordVPN ser ut til å være på vei mot en juridisk tvist, etter at LaLiga tirsdag offentliggjorde at de hadde fått innvilget forebyggende tiltak mot NordVPN og ProtonVPN, to av de største VPN-leverandørene, som vil bli tvunget til å blokkere visse IP-adresser i Spania under fotballkampene.

Proton VPN utstedte imidlertid en uttalelse der de sa at de ikke har blitt varslet på noen måte og ikke fikk muligheten til å forsvare seg, noe som derfor gjør LaLigas krav "prosedyremessig ugyldige i henhold til grunnleggende prinsipper om rettferdig prosess".

LaLiga er imidlertid forberedt på å bekjempe dem, ettersom de hevdet i sin uttalelse i dag at de forebyggende tiltakene mot ProtonVPN og NordVPN ble gitt av dommeren i handelsretten i Córdoba "inaudita parte", som betyr "uten å høre den andre parten", som en anmodning fra LaLiga, basert på hvor mye det hastet.

ProtonVPN og NordVPN har nå rett til å utfordre tiltaket i retten, men i mellomtiden er de juridisk tvunget av LaLiga til å blokkere tilgangen til visse IP-adresser i Spania, som et tiltak for å bekjempe piratkopiering, fordi VPN-systemer brukes til å få tilgang til geoblokkert innhold, inkludert piratkopieringssider. Domstolen i Córdoba slår fast at VPN-tjenesteleverandører er teknologiske mellomledd og må være underlagt den europeiske forordningen om digitale tjenester "hvis det er brudd på infrastrukturen deres".

LaLiga går lenger enn noensinne i kampen mot piratkopiering

LaLiga sier stolt at denne rettsavgjørelsen "anerkjenner ansvaret til disse teknologiske mellommennene i prosessen med piratkopiering av LaLiga-kamper", og sier at dette er et banebrytende tiltak over hele verden "på grunn av den dynamiske naturen", men i likhet med andre i Frankrike, som også legger på VPN gir ansvar for piratkopiering.

Dette er enda et skritt videre i LaLigas kamp mot piratkopiering, som ofte ser at dusinvis av nettsteder basert på Cloudfare (et selskap som tilbyr sterkere cybersikkerhetstjenester) slutter å fungere de dagene fotballkampene spilles, ettersom hele Cloudfare-servere tas ned for å stoppe ulovlige kringkastingssider, uten å bry seg om følgeskader.