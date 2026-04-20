LaLiga setter opp farten: To kampdager på én uke, program for Barcelona, Madrid, Atleti...
Det er planlagt to LaLiga-kampdager på rad denne uken, ettersom sesongen nærmer seg slutten.
Copa del Rey-finalen mellom Real Sociedad og Atlético de Madrid på søndag gjorde at det ikke ble spilt noen LaLiga-kamper forrige helg, så nå skal den hjemlige turneringen ta igjen det tapte denne uken, med to kampdager, 33. og 32. (teknisk sett etter den 33.), i løpet av syv dager, fra tirsdag 21. april til mandag 27. april, da den europeiske turneringen er tilbake for semifinaler (med kun to spanske lag, Atlético de Madrid og Rayo Vallecano i henholdsvis Champions League og Conference League).
LaLiga fortsetter i morgen med Real Madrids første kamp etter Champions League-eliminasjonen, hjemme mot Alavés, vel vitende om at håpet om en ligatittel nesten er borte ettersom Barcelona, som møter Celta Vigo på onsdag, har ni poengs forsprang.
Madrid spiller igjen på fredag mot Betis, mens Barça besøker Getafe på lørdag: Barcelona kan bli kronet til mester allerede helgen etter, 2. mai mot Osasuna... eller tidligere hvis Madrid ikke vinner denne uken.
LaLiga Kampdag 33/38
Tirsdag 21. april
- Athletic Club mot Osasuna: 17:00 CEST / 16:00 BST
- Mallorca mot Valencia: 17:00 CEST / 16:00 BST
- Real Madrid mot Alavés: 19:30 CEST / 18:30 BST
- Girona mot Real Betis: 19:30 CEST / 18:30 BST
Onsdag 22. april
- Elche mot Atlético Madrid: 17:00 CEST / 16:00 BST
- Real Sociedad mot Getafe: 18:00 CEST / 17:00 BST
- Barcelona mot Celta Vigo: 19:30 CEST / 18:30 BST
Torsdag 23. april
- Levante mot Sevilla: 17:00 CEST / 16:00 BST
- Rayo Vallecano mot Espanyol: 18:00 CEST / 17:00 BST
- Real Oviedo mot Villarreal: 19:30 CEST / 18:30 BST
LaLiga Kampdag 32/38
Fredag 24. april
- Real Betis mot Real Madrid: 21:00 CEST / 20:00 BST
Lørdag 25. april
- Alavés mot Mallorca: 14.00 CEST / 13.00 BST
- Getafe mot Barcelona: 16:15 CEST / 15:15 BST
- Valencia mot Girona: 18:30 CEST / 17:30 BST
- Atlético de Madrid mot Athletic Club: 21:00 CEST / 20:00 BST
Søndag 26. april
- Rayo Vallecano mot Real Sociedad: 14:00 CEST / 13:00 BST
- Real Oviedo mot Elche: 16:15 CEST / 15:15 BST
- Osasuna mot Sevilla: 18:30 CEST / 17:30 BST
- Villarreal mot Celta de Vigo: 21:00 CEST / 20:00 BST
Mandag 27. april
- Espanyol mot Levante: 21:00 CEST / 20:00 BST