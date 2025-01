LaLiga sletter Dani Olmo og Pau Víctor fra Barcelonas tropp

HQ

1. januar 2025. Et nytt år har kommet, og FC Barcelona har ikke overbevist verken LaLiga eller det spanske fotballforbundet (RFEF) om å la dem offisielt registrere Dani Olmo og Pau Víctor som spillere i år. Vi dekket denne situasjonen tidligere denne måneden, og det er litt rotete: kort fortalt har ikke Barcelona nok inntekter til å ha begge spillerne i troppen uten å bryte de økonomiske reglene som LaLiga pålegger for å garantere et "fair play".

Det handler ikke om at Barcelona ikke har nok penger til å betale lønningene deres, men at hvis de skulle betale lønningene deres, ville de betale over lønnstaket sitt, som er beregnet med tanke på klubbens inntekter og inntekter. Det er samme type forseelse som Manchester City gjorde for mange år siden, og nå kan det koste dem nedrykket.

Barcelona, som gikk på tynn is, ga Olmo en kontrakt på seks år i august i fjor, men de registrerte ham bare for første halvdel av sesongen, og bare fordi den danske forsvarsspilleren Andreas Christensen fikk en langvarig skade, noe som gjorde at lønnen hans avvek fra Olmos. Nå fungerer ikke den snarveien lenger.

På den første dagen i 2025 har LaLiga slettet både Dani Olmo og Pau Víctor fra sine nettsider. Og etter å ha blitt avvist av LaLiga, har det spanske fotballforbundet (hvis nye visepresident siden forrige uke er Javier Tebas, LaLiga-president) også avvist Barças forespørsel om å tillate en eksepsjonell lisens den 1. januar.

Nå kan det være opp til Olmo: Han kan vente på at Barcelona og La Liga kommer til enighet, men han kan også benytte seg av en klausul i kontrakten sin som gjør at han kan signere for en annen klubb, samtidig som han får en kompensasjon fra Barcelona, fra 2. januar, når vinterens overgangsmarked åpner i Spania. I et innlegg på sosiale medier på nyttårsaften viste Olmo imidlertid sitt kompromiss for Barcelona med blå og røde emojis. Det er tydelig at han ønsker å bli værende i Barcelona, klubben han har spilt i siden han var liten, men det gjenstår å se om det vil være juridisk mulig...