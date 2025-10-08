LaLiga-spiller Rafa Mir tiltalt for seksuelle overgrep med vold

HQ

Rafa Mir, spiss i LaLiga-klubben Elche og tidligere i Valencia, Nottingham Forest, Sevilla og Wolverhampton Wanderers, er tiltalt av domstolen i Llíria (Valencia) for seksuelle overgrep og bruk av vold.

Hendelsene skjedde 1. september 2024 i hjemmet hans, da han var spiller i Valencia CF. Han ble arrestert to dager senere og løslatt etter en natt i fengsel på prøve, med forbud mot å forlate Spania og med et besøksforbud på 500 millioner kroner overfor offeret.

Ifølge dommeren er det "indikasjoner, ikke bare mistanker, på to episoder med seksuelle overgrep, med bruk av vold, av Rafa Mir mot en 21 år gammel klager. Den første i bassenget og den andre på badet. I begge tilfellene gjennomførte han samleie ved å føre fingrene sine inn i henne uten hennes samtykke, til tross for at offeret ba ham om å slutte, slapp taket og dyttet ham vekk, forklarer hun (via AS).

Spilleren må betale en kausjon på 12 500 euro og er innkalt til å vitne neste mandag, 13. oktober. På forespørsel fra advokaten hans vil Mir møte opp online. Da hendelsene skjedde i fjor, ila Valencia spilleren en økonomisk straff, og da sesongen var over returnerte han til Sevilla, hvor han ble lånt ut til Elche CF, som nylig rykket opp til førstedivisjon.