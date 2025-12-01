LaLiga strammer seg til rett før viktige midtukekamper for Madrid, Barcelona, Atleti og Bilbao

HQ

LaLiga har blitt mer spennende: fire lag er kun adskilt av fire poeng, etter Real Madrids tredje uavgjort på rad mot Girona på søndag, og de gode seiersrekkene til Villarreal og Atlético de Madrid. Etter 14 kamper leder Barcelona med bare ett poeng :



Barcelona: 34 poeng, 23 målforskjell



Real Madrid: 33 poeng, 16 målforskjell



Villarreal: 32 poeng, 16 målforskjell



Atlético de Madrid: 31 poeng, 16 målforskjell



Ingen lag er fortsatt ubeseiret: Barcelona tapte to kamper (mot Sevilla og Real Madrid), mens Real Madrid bare tapte mot Atlético de Madrid i september, men sløste bort et forsprang på åtte poeng med tre uavgjorte bortekamper på rad.

Midtukekamper for Madrid, Barcelona, Atleti, Athletic

Og selv om neste kampdag ikke er før neste helg, skal tre av disse lagene spille midt i uken (mens resten spiller runde to av Copa del Rey): to fremskutte kamper fra kampdag 19, den som er planlagt til den andre uken i januar, der den spanske supercupen skal finne sted for følgende klubber.



Barcelona mot Atlético de Madrid: Tirsdag 2. desember, 21:00 CET, 20:00 GMT



Athletic Club mot Real Madrid: Onsdag 3. desember, 19:00 CET, 18:00 GMT



Barcelona tar imot Altético de Madrid, med minnet om målet som ble sluppet inn i siste minutt i fjor, og etter de siste nederlagene for Barça mot "toppklubber" som PSG, Chelsea og Real Madrid; mens Real Madrid, med mye tvil rundt Xabi Alonso, tar imot Athletic Club, som lå på fjerdeplass i LaLiga i fjor, men på åttendeplass i år etter seks seire, to uavgjort og seks nederlag.

Hvem tror du vil lede LaLiga denne uken?