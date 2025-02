LaLigas president sier at "fotball er ikke dyrt, 25 eller 30 euro"... hvis du har en bredbåndspakke

HQ

Javier Tebas, LaLiga-president, ga et langt intervju til Europa Press, der han slo til høyre og venstre ("Real Madrid er en gråtende klubb", "Dani Olmo bør ikke avslutte la Liga med Barça"). Et av de mest kontroversielle temaene han diskuterte var prisen på fotball, og han sa at etter hans mening "er ikke fotball dyrt".

"Saken er at for å se fotball må du ha en bredbåndspakke, en mobiltelefon... Men fotball koster 25 eller 30 euro. Det er den modellen som eksisterer. Hvis du liker fotball så godt, kan du betale med Telefónica eller Orange".

Problemet er at når man legger til prisen på det månedlige bredbåndet, som vanligvis kommer med ett eller to 5G-mobilabonnementer, samt dusinvis av TV-kanaler, til prisen på LaLiga, kan det komme opp i 90-100 euro per måned. Den eneste måten å kjøpe LaLiga uten å betale for Internett hos Movistar eller Orange er DAZN, og det er bare fem kamper per kampdag, for 30 euro per måned.

Tebas forstår ikke kritikken. Det de sier er "lavere fotball". Det er ikke jeg som setter prisene. Er du sikker på at lavere priser vil sette en stopper for pirater? Jeg tviler sterkt på det", sier han, og slår ned på piratkopiering, som han mener er deres største konkurrent. "Piratkopiering er den største konkurrenten vi har, i Spania betaler 30 prosent mindre eller gratis. Og andre steder, som i Latin-Amerika, er det 60 prosent. Verdien av våre rettigheter påvirkes fordi kjøperen ikke ønsker å tape penger".

Til slutt legger han til at han anser en "OTT", en egen plattform/abonnementstjeneste, som en ideell måte å kringkaste LaLiga på. En idé som "Super League", den nye ligaen som Florentino Pérez har opprettet, nå kalt"Unify League" som en erstatning for UEFA Champions League, ønsker å bruke ... og i dette tilfellet ville det være gratis.