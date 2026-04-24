Lamborghini brukte tre år på å restaurere en av sine egne biler

HQ

Selv om de flytter grensene for bildesign og ytelse, glemmer Lamborghini tilsynelatende ikke sine røtter. Det kan lett bevises av deres engasjement for sin egen arv.

På Anantara Concorso Roma (og via deres nettside) har Lamborghini avduket en tre år lang restaurering av en Miura SV fra 1972.

Arbeidet ble utført av Lamborghinis Polo Storico-divisjon, merkets offisielle kulturarvsavdeling, som spesialiserer seg på å bringe klassiske modeller tilbake til fabrikkmessig korrekt stand.

Bilen ankom i ikke-original tilstand, noe som betyr at teamet måtte gå gjennom historiske arkiver for å verifisere nøyaktig hvordan den opprinnelig ble laget. Hvert eneste karosserielement måtte undersøkes, og avdukingen skjedde foran et lamslått publikum, som fikk bekreftet at Miura er en av de flotteste bilene som noensinne er laget.

Det er selvfølgelig bilder nedenfor å feste på.