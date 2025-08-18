Lamborghini lanserer den fenomenalt raske hyperbilen Fenomeno

HQ

I tillegg til å produsere en rekke mer kommersielt tilgjengelige modeller, liker Lamborghini å produsere en og annen limited edition-modell, en spesialbil som skiller seg ut og har som mål å gå utover det vanlige i ytelsesmessig forstand. Tidligere har dette omfattet Sesto Elemento, Veneno, Centenario, Sian og Countach LPI 800-4. Nå har en ny modell sluttet seg til denne gruppen.

Hyperbilen er kjent som Fenomeno, et ord som betyr fenomenal på både italiensk og spansk, og er et svært begrenset tilbud som tar ytelsen til ekstreme høyder. Bilen sies å være drevet av en V12-motor som yter 835 CV, som støttes av tre elektriske motorer som tilfører ytterligere 245 CV, noe som gir en total effekt på 1080 CV. Denne kraften gjør at bilen kan akselerere fra 0-62 mph på så lite som 2,4 sekunder, samtidig som den leverer en toppfart på 217 mph/350 km/t.

I en kommentar til Fenomeno uttalte Lamborghinis styreformann og administrerende direktør, Stephan Winkelmann: "Fenomeno introduserer de mest avanserte tekniske løsningene i vår historie, og flytter grensene for ytelse og design, samtidig som den hedrer de verdiene og prestasjonene som er en grunnleggende del av vårt DNA. Avdukingen av Fenomeno på The Quail, en prestisjefylt feiring av bilindustriens fortreffelighet på vårt største globale marked, er den perfekte rammen for våre kunder til å oppleve dette sjeldne mesterverket i egen person."

Sjekk ut Fenomeno nedenfor. Det er ennå ikke satt noen dato for når modellen kommer i salg eller til hvilken prislapp den vil ligge på, men vi vet at det bare vil bli produsert 29 modeller totalt.

