Lamborghini ser ut til å forlate sine elbilplaner

Selv om det virker uunngåelig at elektrisk drevne kjøretøy vil ta over på sikt, er veien dit humpete, spesielt for noen av de gamle produsentene. Midt i denne omveltningen annonserte Lamborghini for en stund tilbake at de jobbet med en elbil kalt Lanzador, men dette prosjektet er nå skrinlagt.

Lamborghinis administrerende direktør Stephan Winkelmann har bekreftet overfor Sunday Times at produksjonen av Lanzador ble ansett som "økonomisk uansvarlig", og de hevder også at interessen har vært "nær null" fra forbrukerne etter at prototypen ble avduket.

Dette kommer også etter utsettelsen av EUs planlagte totalforbud mot bensin, noe som sannsynligvis har myket opp mange produsenters holdning til kommende modellutvikling.

Lamborghini hadde også planer om en todørs elbil i 2028 eller 2029, men denne modellen har også blitt kansellert.