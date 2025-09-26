Lamborghini setter sin egen vri på sjøscootere
Ikke akkurat det naturlige miljøet for bilgigantens signaturokse.
Det er slett ikke uvanlig at bilprodusenter overfører sin ekspertise på alt som har med ingeniørkunst å gjøre til andre sektorer. Lamborghini bytter nå ut landeveien med åpent hav, og har gått sammen med Cayago for å lage en kraftig sjøscooter.
Seabob for Automobili Lamborghini er kjent som den kraftigste modellen Cayago noensinne har bygget. Den er "inspirert av Lamborghinis DNA" og forsøker å ta "design, dynamikk og kjøreopplevelse til et helt nytt nivå".
Lamborghini forklarer at de ønsker å levere en "kjørefølelse med en supersportsbilspenning" med denne sjøscooteren, ved å kombinere tekniske deler laget av titan og magnesium med en motoraksel og et drivsystem i karbonfiber. Den har til og med en vinge for å forbedre stabiliteten.
Seabob kommer i "originale Lamborghini-farger" og har en "digital cockpit utformet som en supersportsbil", og når det gjelder lanseringsdatoen for kjøretøyet, er den planlagt til sommeren 2026 med produksjonsstart neste år også.