Lamborghini setter sin egen vri på sjøscootere

Det er slett ikke uvanlig at bilprodusenter overfører sin ekspertise på alt som har med ingeniørkunst å gjøre til andre sektorer. Lamborghini bytter nå ut landeveien med åpent hav, og har gått sammen med Cayago for å lage en kraftig sjøscooter.

Seabob for Automobili Lamborghini er kjent som den kraftigste modellen Cayago noensinne har bygget. Den er "inspirert av Lamborghinis DNA" og forsøker å ta "design, dynamikk og kjøreopplevelse til et helt nytt nivå".

Lamborghini forklarer at de ønsker å levere en "kjørefølelse med en supersportsbilspenning" med denne sjøscooteren, ved å kombinere tekniske deler laget av titan og magnesium med en motoraksel og et drivsystem i karbonfiber. Den har til og med en vinge for å forbedre stabiliteten.

Seabob kommer i "originale Lamborghini-farger" og har en "digital cockpit utformet som en supersportsbil", og når det gjelder lanseringsdatoen for kjøretøyet, er den planlagt til sommeren 2026 med produksjonsstart neste år også.

