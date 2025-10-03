Lamine Yamal blir avbrutt fra det spanske laget etter at Barça melder om en skade: 2-3 uker ute

HQ

Den kalde krigen mellom FC Barcelona og det spanske landslaget fortsetter. Under den siste landslagspausen i september ble Lamine Yamal skadet og gikk glipp av fire kamper for Barça. Barcelona-manager Hansi Flick kritiserte da den spanske landslagssjefen Luis de la Fuente, og sa at han burde ta bedre vare på spillerne sine, ettersom han tvang Yamal til å spille 90 minutter med smerter.

I dag offentliggjorde Spanias landslagssjef Luis de la Fuente troppen til de kommende kampene for Spania (mot Georgia og Bulgaria 11.-14. oktober), og Lamine Yamal var blant spillerne som ble kalt inn. Dette skapte en del uro i FC Barcelona, som ønsker å beskytte spilleren sin og unngå risikoen for skader under en av disse VM-kvalifiseringskampene (det mange klubber kaller "FIFA-viruset").

Noen timer senere kunngjorde FC Barcelona dette: "lyskeproblemet til Lamine Yamal har kommet tilbake etter kampen mot PSG. Spilleren vil gå glipp av kampen mot Sevilla, og hans restitusjonstid er estimert til 2-3 uker."

Som en konsekvens av dette har Lamine Yamal blitt avlyst fra Spania, og det spanske fotballforbundet gjør det klart at den medisinske rapporten fra Barcelona kom for sent: "Etter en forespørsel om medisinsk informasjon fra RFEFs medisinske tjeneste i går, rapporterte FC Barcelonas medisinske tjeneste i ettermiddag, etter at den offisielle troppen ble offentliggjort, om ubehag i skamområdet".

Dette betyr at Lamine Yamal ikke kommer til å spille med Barça mot Sevilla neste søndag, og vil også gå glipp av to andre kamper med klubben sin i LaLiga og Champions. Han vil være tilgjengelig til Clásico mot Real Madrid 26. oktober.

Gitt tidspunktet for kunngjøringen og utvekslingen av bebreidelser mellom Hansi Flick og Luis de la Fuente de siste dagene (De La Fuente sa at han forventet at Flick, som tidligere landslagstrener, skulle ha "mer empati"), tror noen at Barça med vilje har ventet til De La Fuentes liste for å se om de kunngjorde Yamals skade eller ikke, noen tror til og med at de overdriver eller forfalsker den. Hva mener du om dette?