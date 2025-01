Lamine Yamal briljerer i nok en "high five"-kveld for FC Barcelona

HQ

Festen etter Super Cup-seieren fortsetter i Barcelona: onsdag scoret de ytterligere fem mål, denne gangen mot Betis, et lag fra Sevilla som ble knust i åttendedelsfinalen i Copa del Rey, den spanske cupen. Og festens stjerne er helt klart Lamine Yamal.

Tenåringen (født i august 2007) utmerket seg forrige sesong i Barcelona, og i sommer, under EM-gullet til Spania, hadde han blitt en verdensstjerne. Denne sesongen har han befestet seg som Barcelonas mest verdifulle spiller, den mest avgjørende for laget. I går kveld, foran det lokale publikummet, ga han en oppvisning i vakre pasninger og driblinger, målgivende pasninger og ett mål, som kunne ha vært flere om det ikke hadde vært for VAR.

Det er ikke rart at fotballfansen hyller ham som en arvtager etter Neymar og Messi. I en alder av bare 17 år har han allerede scoret 15 mål og levert 21 målgivende pasninger, mer enn de fleste andre fotballlegender i den alderen.

FC Barcelona, videre til kvartfinalen i Copa del Rey

Men ikke bare takket være ham, men en stor kollektiv innsats (mål av Gavi, Koundé, Raphinha og Ferran Torres), knuste Barça Betis og går videre til kvartfinalen.

Atlético de Madrid slo også sine rivaler i går kveld, 4-0 til Elche, nummer to i den spanske andredivisjonen. I kveld er det Real Madrids tur, og de store rivalene har lagt lista svært høyt.