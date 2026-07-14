Lamine Yamal bryr seg ikke om kritikerne, og De La Fuente mener at hans store kamp ennå ikke har kommet

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Spania møter Frankrike i den første VM-semifinalen i kveld, tirsdag 14. juli, Bastilledagen, kl. 21:00 CEST, kl. 20.00 BST, og de fleste øynene vil være rettet mot Lamine Yamal, stjernen på landslaget som har måttet takle hyppig kritikk under dette VM-et fordi han ikke har scoret like mange mål som andre «stjerner» i turneringen, som Erling Haaland, Leo Messi, Harry Kane eller Kylian Mbappé.

«Dere sier at jeg ikke er på mitt beste, så dere bør ikke forvente noe av meg... men jeg håper det blir en spesiell kamp», sa Barcelona-spilleren, som fylte 19 år mandag, ifølge EFE, og snakket også om presset. «Det er ikke noe press. Jeg spiller slik jeg kan, og jeg vil aldri spille bedre eller dårligere enn jeg kan. Jeg gir alltid alt, og når du gir alt, føler du ikke press», sa han og beskrev denne semifinalen som den viktigste kampen han kommer til å spille (i hvert fall så langt).

Spanias landslagstrener Luis de la Fuente forsvarer også Lamine Yamal på hver pressekonferanse, og stoler på at hans store kamp – den som vil få kritikerne til å tie – er i ferd med å komme: «Lamines store dag er ennå ikke kommet, og jeg håper den blir i morgen, og hvis ikke, så i finalen».

Lamine Yamal har scoret ett mål i dette VM, i en 4–0-seier mot Saudi-Arabia. Etter å ha debutert i september 2023 som 16-åring, har Yamal scoret syv mål for Spania, inkludert ett i EM, hvor han også leverte fire målgivende pasninger. Tror du Lamine Yamal vil score et mål eller spille en nøkkelrolle i kveldens kamp mot Frankrike?