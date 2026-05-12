FC Barcelona feiret ligatittelen i Barcelonas gater, etter å ha slått Real Madrid 2-0 i Clásico og står som mestere med tre kamper igjen. Lamine Yamal, som fortsatt er skadet, men som forventes å bli innkalt til VM, ble kjent da han viste et palestinsk flagg i bussen som turnerte i Barcelona mandag, da anslagsvis 750 000 hilste på dem i gatene.

Å se en verdenskjent spiller som Lamine Yamal vise det palestinske flagget i bussen vakte interesse og alle slags reaksjoner, inkludert den offisielle X-kontoen til staten Palestina.

Mange politikere, deriblant det venstreorienterte katalanske partiet ERCs talsmann i det spanske parlamentet, Gabriel Rufián, sa at "Lamine Yamal har 42 millioner følgere på Instagram og en enorm innvirkning på enda flere millioner mennesker rundt om i verden. Mennesker som kanskje i dag har gått fra likegyldighet til å fordømme folkemordet i Gaza bare fordi han har viftet med et palestinsk flagg."

Selv utenfor Spanias grenser sa den franske politikeren François Piquemal fra venstrepartiet La France Insoumise at selv om de vil støtte Frankrike i VM, "hvis Spania vinner, er det også greit, eller Lamine Yamal, Borja Iglesias, Pedro Sanchez, og alle de andre".

Spanias statsminister Pedro Sánchez ble tirsdag spurt om hva han mente om utbruddet av hantaviruset på en pressekonferanse sammen med Verdens helseorganisasjons generalsekretær Tedros Adhanom. Sánchez minnet om at Spania alltid har anerkjent "Palestinas rett til å eksistere" og har definert Israels handlinger som et folkemord, og er en av de mest frittalende lederne i det internasjonale samfunnet i konflikten.