Lamine Yamal har et veldig modent svar om dommerkontroversen: "Barcelona, Madrid, Atleti, vi kan ikke klage"

Lamine Yamal, det 17 år gamle underbarnet til FC Barcelona, nåtiden og fremtiden til den katalanske klubben, innrømmet et langt intervju med Mundo Deportivo, da han erklærte sin kjærlighet til Barça: "det er den eneste klubben jeg har vært i, bortsett fra La Torreta, som var laget jeg startet i. Jeg skylder Barça alt", og er sikker på at han kommer til å forlenge med Barcelona når han fyller 18 år (hans nåværende kontrakt går ut i 2026, men forventes å bli forlenget til minst 2030).

Et av de mest interessante svarene han ga, som viser hvor moden han er, var da han ble spurt om kontroversen med dommerne, som toppet seg da Real Madrid sendte et brev der de sa at systemet er "korrupt". Han mener at dommerne ikke med vilje går etter ett lag og favoriserer et annet: "Jeg tror ikke vi kan klage, Madrid, Barça og Atlético. Jeg tror dommerne prøver å gjøre sitt beste".

Intervjuet ble gjort på tirsdag, dagen etter en ligakamp som Barcelona vant 1-0 mot Rayo Vallecano, der et mål mot dem, samt et mulig straffespark, ble annullert. Yamal erkjenner at noen dager vil en dommer være til fordel for laget, og andre dager vil en dommer skade dem, og det samme skjer med Real Madrid: "Da vi ledet med seks poeng, husker jeg straffen på Jules (Koundé) i Getafe, som de ikke dømte, men i går dømte de straffen på Iñigo. I Copa del Rey gikk dommerne først i Madrids favør, og så mot Osasuna gikk de imot dem. Det kommer til å være slik hver kampdag".

Yamal mener at de store lagene (Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid) egentlig ikke kan klage, når kontroversielle avgjørelser også kan skje med mindre lag, uten den samme medieeffekten: "Det er ikke like mye snakk om kamper som den mot Alavés og Leganés, og kanskje er det flere kontroversielle handlinger. Men dommerne prøver å gjøre sitt beste. Det er en veldig vanskelig jobb, for det vil alltid være noen som klager. Vi er veldig fornøyde."