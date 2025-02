Lamine Yamal kan gå glipp av Barcelonas storkamp i morgen

HQ

FC Barcelona forbereder seg til en svært viktig kamp i morgen: den første kampen i semifinalen i den spanske cupen mot Atlético de Madrid. Culés har et stort hinder å overvinne hvis de har som mål å nå finalen, med nederlaget i siste minutt på hjemmebane fortsatt i friskt minne ... og muligens uten sin mest verdifulle spiller: Lamine Yamal.

teenåringen ble trampet ned under 2-0-seieren over Las Palmas, og fikk en skade i neglen. Etter kampen la han ut et bilde av en blodflekket sokk, og spøkte med at trampet ikke engang var ulovlig.

I dag trente han ikke sammen med resten av laget. Trener Hansi Flick, som fyller 60 år i dag, sa at "vi må vente, jeg tror han kommer til å spille, men det er opp til legen". De må fortsatt vente, og hvis han ikke spiller, vil Yamal bli sterkt savnet, for til tross for hans relative mangel på mål (bare 5 så langt i LaLiga, veldig langt fra 20 av Lewandowski eller 13 av Raphinha), er han den spilleren som har flest målgivende pasninger i turneringen, inkludert forrige lørdag, da han assisterte til Dani Olmos første mål siden kontroversen rundt kontrakten hans.