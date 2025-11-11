Lamine Yamal løslatt fra det spanske landslaget, RFEF uttrykker "overraskelse og forferdelse" med Barça

HQ

Lamine Yamal kommer ikke til å delta i de siste VM-kvalifiseringskampene for Spania denne uken. Til tross for at spilleren ble innkalt av trener Luis de la Fuente på fredag, kunngjorde det spanske fotballforbundet (RFEF) tirsdag morgen at spilleren hadde gjennomgått et invasivt radiofrekvensinngrep for å behandle ubehaget i skambenet, og de ble ikke informert før mandag kveld, noe som forårsaket ham "overraskelse og forferdelse".

Spilleren, som tidligere i sesongen hadde vært skadet, virket klar for å spille for Spania, ettersom han fortsatt er spilleklar for Barcelona (han scoret et mål og en assist under søndagens 4-2-seier over Celta de Vigo). RFEF ble ikke informert om Yamals inngrep, som forhindrer ham fra å spille i 7-10 dager, noe som betyr at han vil være klar til å spille for Barcelona etter landslagspausen.

"RFEFs medisinske tjeneste ønsker å uttrykke sin overraskelse og forferdelse da de mandag 10. november kl. 13.47, samme dag som den offisielle treningsleiren med landslaget startet, fikk vite at spiller Lamine Yamal hadde gjennomgått et invasivt radiofrekvensinngrep for å behandle ubehag i skambenet samme morgen.

Dette inngrepet ble utført uten at landslagets medisinske stab ble varslet på forhånd, og de ble først kjent med detaljene gjennom en rapport mottatt kl. 22.40 i går kveld, der det ble gitt en medisinsk anbefaling om hvile i 7-10 dager.

Gitt denne situasjonen, og med spillerens helse, sikkerhet og velvære som prioritet til enhver tid, har det spanske fotballforbundet besluttet å ta spilleren ut av denne treningsleiren. Vi stoler på at han vil bli helt frisk og ønsker ham god bedring.."

Fortsatt spenning mellom FC Barcelona og RFEF om Lamine Yamals tilgjengelighet

Dette vil trolig øke spenningen mellom FC Barcelona og RFEF, etter utvekslingen av beskyldninger mellom trenerne Hansi Flick og Luis de la Fuente: Flick klaget på at De la Fuente ikke prioriterte spillernes helse, ettersom Yamal en gang ble skadet i en landslagspause, noe som førte til at han gikk glipp av noen kamper med Barça.

Nå ser det ut til at spilleren eller klubben bestemte seg for å la ham gjennomgå dette inngrepet nå, noe som betyr at han ikke vil gå glipp av noen kamper for Barcelona, og dermed prioritere arbeidet hans med klubben fremfor landslaget.

Spania spiller mot Georgia på lørdag og Tyrkia på lørdag og tirsdag, og en seier i den første kampen kan være nok til å sikre kvalifiseringen til VM neste sommer. Dette er den andre landslagspausen på rad uten Yamal.