Lamine Yamal lover å bringe Champions League til Barcelona: "En manns ord er hans forpliktelse"

Lamine Yamal har lovet Barça-fansen at de skal bringe Champions League tilbake til Barcelona, etter å ha blitt slått ut i kvartfinalen av Atlético de Madrid, i en kamp som var "et ran", ifølge Raphinha. Det er 11 år siden Barcelona sist vant trofeet, i 2015, med Luis Enrique ved roret.

"Foreldrene mine lærte meg at en manns ord er hans bånd... og det skal vi ta med oss til Barcelona", sa 18-åringen, som var så spent på kampen at han til og med endret profilbildet sitt til LeBron James.

"Vi ga alt vi hadde, men det var ikke nok. Dette er bare en del av reisen: For å nå toppen må man klatre, og vi vet at det ikke blir lett, og de kommer heller ikke til å gjøre det lett for oss. Men å gi opp er ikke et alternativ.

"Vi har mange grunner til å glede oss, og vi kommer til å gå etter dem med alt vi har. Hver eneste feil er en lærepenge, og du kan være sikker på at vi kommer til å lære av hver eneste feil. Vi er Barça, og vi skal tilbake dit vi hører hjemme, legger Yamal til.