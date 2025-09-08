Lamine Yamal mister passet sitt på vei tilbake til Spania fra Tyrkia

HQ

Til tross for at Lamine Yamal angivelig hadde smerter i ryggen, var han likevel medvirkende til at Spania slo Tyrkia 6-0 i VM-kvalifiseringskampene, og Spania kom nærmere direkte VM-kvalifisering som leder av gruppe E. Yamal fikk imidlertid et tilbakeslag senere, da han skulle gå om bord på flyet tilbake til Spania.

Emir, en tyrkisk reporter fra Beyaz Futbol, klarte å fange et anspent øyeblikk da Yamal gikk om bord i bussen som skulle ta det spanske laget til flyplassen... og 18-åringen innså at han manglet passet sitt. Yamal gjorde noen bevegelser i frustrasjon og lette overalt i kofferten, men fant ikke passet. Han gikk til og med tilbake til garderoben for å lete i den, uten å finne noe.

Dette endte med å bli en anekdote, ettersom det ble rapportert at Yamal likevel klarte å fly tilbake til Spania sammen med resten av laget, der han vil slutte seg til sine lagkamerater i Barcelona for å forberede deres neste ligakamp på søndag mot Valencia, deres første hjemmekamp denne sesongen... selv om det fortsatt er usikkert om de får spille på Camp Nou eller ikke.