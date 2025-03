Lamine Yamal og konfrontasjonen med Van der Vaart: "Han burde ikke bekymre seg for en formspiller som er for feit"

HQ

Lamine Yamal var en av hovedpersonene i Spanias seier over Nederland i kvartfinalen i Nations League. Han bommet kanskje på straffen, men han scoret et mye viktigere tredje mål i ekstraomgangene. Siden den gang har imidlertid et annet tema fanget medienes oppmerksomhet: hans verbale konfrontasjon med Rafael Van der Vaart, tidligere nederlandsk landslagsspiller i over ti år, Real Madrid-, Tottenham- og Hamburger SV-veteran, og nå ekspert for den nederlandske TV-kanalen NOS.

Etter den første kampen i forrige uke, da Yamal var godt dekket av venstrebacken Jorrel Hato, sa Van der Vaart at Yamal Hato "ikke så ut til å like å møte Hato" og kritiserte "ting som begynner å plage meg litt: buksene litt lavere, ikke anstrenge seg så mye, litt overfladiske gester". "Hvis du er så ung, bør du være fornøyd med hvert minutt du spiller for Spania. Uansett hvor god du er, i den alderen må du bevise det hvert minutt og i hver kamp".

Ordene hans fikk mye oppmerksomhet i Spania, og Yamal la merke til det, for da han scoret målet i den andre kampen, var han ikke i tvil om å senke buksene sammen med sin venn Nico Williams i feiringen. Han tok en sving på den nederlandske eksperten i Instagram-innlegget sitt og sa :

"Buksene ned, et mål, en misset straffe OG I SEMIFINALEN HEHEHEHE GO SPAIN!" og la til og med ut en meme med Van der Vaart som reagerer på målet hans.

Men det stoppet ikke der: Dagen etter svarte Van der Vaart Yamal i TV-programmet, og begynte med å rose spilleren: "Jeg synes han er en utrolig spiller. Målet var virkelig i verdensklasse, akkurat som spilleren. Jeg vil likevel råde ham til å ikke bekymre seg så mye over en tidligere spiller som er for feit og sier noe om ham."

Han insisterte imidlertid på at han er plaget av holdningen hans. "Når du får så mye ros som 17-åring, begynner du også å tro at hele verden dreier seg om deg, det har vi alle tenkt, men det er ikke sant. Hvis du tror du er en slags Gud, så kan du bli ubehagelig".