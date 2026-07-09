Lamine Yamal sier om Julián Álvarez: «Han passer perfekt til Barças spillestil

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Vil Julián Álvarez signere for FC Barcelona denne sommeren? Det er et av de heteste temaene i fotballverdenen, men det er midlertidig satt til side ettersom Álvarez for tiden representerer Argentina i VM (han spilte en avgjørende rolle i comebacket mot Egypt på tirsdag). Hans nåværende klubb, Atlético de Madrid, har kategorisk benektet at de vil selge ham, men Barça gir ikke opp, og Lamine Yamal vil gjerne spille sammen med ham.

Tenåringen, som spiller for både Barça og det spanske landslaget, ble i et intervju med Mundo Deportivo spurt om den argentinske spillerens mulige overgang til den katalanske klubben. «Alle vet at han er en toppspiller, den typen alle vil ha. Jeg har allerede sagt det: vi er åpne for å ta imot ham, og hvis han kommer, vil vi alle bli veldig glade», sa Yamal.

«Jeg tror han passer utmerket til Barças spillestil. Jeg har ingen anelse om hvordan situasjonen er, men jeg håper det.»

Lamine Yamal snakket også om hvordan han takler kritikk: «Jeg ser på det som noe positivt. Det er dager hvor du tenker: «Pokker, jeg forstår ikke hvorfor de sier det til meg.» Men de dagene du føler deg bra, bør alle bare holde kjeft», og innrømmet også at etter å ha vært ute i to måneder, «er det ikke det samme som når du allerede har spilt syv kamper på rad. Jeg må fortsette å røre ballen, fortsette å spille, fortsette å få spilletid, og selvfølgelig vil den kampen komme.