Lamine Yamal signerer ny kontrakt med Barça frem til 2031

Lamine Yamal signerer ny kontrakt i disse dager, og blir den tredje best betalte spilleren i troppen. Tenåringen, som fortsatt er 17 år før han fyller år i juli, har steget opp som en av de beste fotballspillerne i verden, og blir værende i FC Barceona frem til 2031. Selv om hans nåværende kontrakt ikke går ut før 2026, har klubben vært raske med å sikre seg toppspilleren så lenge som mulig, og sørget for at han er fornøyd med en lønn som matcher hans kvaliteter.

Selv om det ikke er offisielt ennå, har det blitt rapportert at Yamal signerer en ny kontrakt, selv om den ikke vil være aktiv før 13. juli, når han blir myndig. Yamal vil være 23 år når kontrakten med Barcelona utløper. Ifølge kilder fra El Chiringuito vil han tjene 8 millioner euro i året, med et tillegg på 2 millioner euro for hver sesong som går.

Yamal har scoret 19 mål og gitt 25 målgivende pasninger, og har hjulpet laget med å vinne LaLiga, den spanske cupen, den spanske supercupen og å nå semifinalen i Champions League. En annen av sesongens nøkkelspillere, Raphinha, har også forlenget kontrakten sin til 2028.