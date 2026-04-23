Lamine Yamal skadet: Går han glipp av resten av LaLiga? Og verdensmesterskapet?

FC Barcelona vant 1-0 over Celta de Vigo og utvider ledelsen over Real Madrid til ni poeng med seks kamper igjen, men med en nedslående nyhet: Lamine Yamal ble skadet. Og han ble skadet på den mest uheldige måten, rett etter å ha skutt et straffespark. Han haltet etter skuddet, satte seg på bakken og ble umiddelbart byttet ut med smerter i venstre hamstring.

Vi vet ikke omfanget av skaden (han haltet, men var i stand til å forlate banen gående) før tester i dag. Tidlige indikasjoner sier at han kan ha pådratt seg en avrivning i venstre hamstring og antyder at han kan være ute i minst fem uker, noe som betyr at han vil gå glipp av resten av Liga-sesongen, seks kamper inkludert Clásico 10. mai.

Den store tvilen er om han rekker å komme i tide til VM, med kampstart om mindre enn to måneder. Hvis han er ute i fem uker, kan han rekke det akkurat i tide, men hvis han ikke gjør det, kan han gå glipp av de første kampene i turneringen... eller verre. Vi vil følge nøye med på Barcelonas rapporter om skaden hans.