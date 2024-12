Lamine Yamal skadet og går glipp av en nøkkelkamp for FC Barcelona

HQ

Lamine Yamal pådro seg en forstuing i gårsdagens kamp mot Leganés, som endte med et overraskende 1-0-tap for ligalederen, og dermed fortsetter en urovekkende tapsrekke som har bidratt til at rivalene Real Madrid og Atlético de Madrid har tatt innpå dem i turneringen.

Og det er virkelig dårlige nyheter for Barcelona, for det har vist seg at de få gangene Barcelona tapte tidligere denne sesongen, var i de kampene der Lamine Yamal (en 17 år gammel gutt som også har vunnet UEFA Euro Cup med Spania) ikke spilte eller ikke var i startelleveren.

FC Barcelona har bekreftet at kantspilleren har pådratt seg en skade av grad 1 i det fremre tibiofibulære ligamentet i ankelen og forventes å være ute i tre til fire uker. Til tross for at han pådro seg skaden tidligere, fortsatte han å spille helt til han ble byttet ut etter 75 minutter, noe mange fans bebreidet manager Hansi Flick for.

Og selv om juleferien nærmer seg, skal Yamal spille klubbens siste kamp for året, og en av de viktigste: På lørdag tar de imot Atlético de Madrid, som har samme poengsum som Barcelona, men én kamp mindre spilt. Vinner de den, tar de ledelsen i ligaen, noe få spådde for noen måneder siden. Og Atlético har nå vunnet elleve kamper på rad i alle turneringer, noe som nesten er rekord for klubben...

Yamal vil også være ute av den spanske cupkampen mot Barbatro 4. januar, og han vil sannsynligvis også gå glipp av en annen viktig kamp (eller kamper): den spanske supercupen i Saudi-Arabia, mellom 8.-12. januar. Barcelona spiller mot Athletic Bilbao, og hvis de vinner den, møter de enten Mallorca eller Real Madrid.