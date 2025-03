Lamine Yamal var nær ved å spille for Marokko i stedet for Spania

HQ

Lamine Yamal, kronjuvelen for FC Barcelona og Spania i en alder av bare 17 år, var nær ved å ende opp med å spille for Marokko i stedet. Yamal har spilt for spanske ungdomslag siden 2021, og debuterte på A-landslaget i september 2023, bare 16 år gammel. Ett år senere ble han europamester i fotball.

Faren hans og marokkanske myndigheter la imidlertid press på det spanske fotballforbundet for å overbevise tenåringen om å spille for det marokkanske landslaget. Albert Luque, tidligere sportsdirektør på det spanske landslaget, forklarte det til den spanske radiostasjonen Cadena Ser.

Yamal ble født i Esplugues de Llobregat, i Barcelona-området, av en marokkansk far og en ekvatorialguineansk mor. Faren fortalte Luque at "de ville drepe meg i Marokko" hvis sønnen spilte for Spania. "Han var den som synes det var vanskeligst å overbevise, og han fortalte meg ting som det er best å la være usagt", sier Luque.

Luque husker imidlertid at da han snakket med Yamal, fortalte han ham at "noe som beroliget meg: 'Albert, jeg vil bli europamester, de legger press på meg fra alle kanter, men jeg ønsker å spille for Spania'".

Reglene tillater spillere å velge hvor de skal spille hvis de har foreldre fra forskjellige land. Det var det som skjedde med en annen spansk spiller, Brahim Díaz fra Real Madrid, som valgte å spille for Marokko i stedet for Spania.

Luque ble intervjuet kort tid etter at han ble frikjent for tvang mot Jenni Hermoso på grunn av Rubiales-saken, selv om påtalemyndigheten ba om at rettssaken skulle gå om, og mente at dommeren ikke var upartisk. I intervjuet fortalte han en annen anekdote om Sergio Ramos' sinne etter å ha blitt ekskludert fra laget.