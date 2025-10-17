Lamine Yamal stiger på listen over best betalte fotballspillere, toppet av Ronaldo

HQ

Forbes har sluppet listen over de best betalte fotballspillerne i verden i 2025, og til ingens overraskelse troner Cristiano Ronaldo på toppen, nesten dobbelt så mye som nummer to på listen, Leo Messi. I forrige uke rapporterte Bloomberg at Ronaldo hadde blitt den første fotballmilliardæren, med en nettoformue på 1,4 milliarder dollar.

Ifølge Forbes' liste som ble offentliggjort denne uken, har Ronaldo tjent 280 millioner dollar, takket være sin rekordkontrakt med Al-Nassr, som varer frem til 2027, og sine mange sponsorer og sponsoravtaler. Hans mangeårige rival, Messi, som spiller i Miami, har "bare" tjent halvparten av dette beløpet, 130 millioner dollar.

Den best betalte fotballspilleren i Europa er Kylian Mbappé for Real Madrid, en klubb som også har Vinícius Jr. og Jude Bellingham på listen. Den som skiller seg ut, spesielt med tanke på alderen, er Lamine Yamal, som i løpet av det året han fylte 18 år har tjent 43 millioner dollar ifølge Forbes, noe som kommer fra hans spektakulære lønn i Barcelona og hans avtaler med Adidas, Konami og Powerade.

Her er listen over de ti best betalte fotballspillerne i 2025, ifølge Forbes (via Reuters).



Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): 280 millioner dollar

Lionel Messi (Inter Miami): 130 millioner dollar

Karim Benzema (Al-Ittihad): 104 millioner dollar

Kylian Mbappé (Real Madrid): 95 millioner dollar

Erling Haaland (Manchester City): 80 millioner dollar

Vinicius Jr (Real Madrid) 60 millioner dollar

Mohamed Salah (Liverpool): 55 millioner dollar

Sadio Mané (Al-Nassr): 54 millioner dollar

Jude Bellingham (Real Madrid): 44 millioner dollar

Lamine Yamal (Barcelona): 43 millioner dollar



Er du overrasket over listen over de best betalte fotballspillerne i verden? Savner du noen?