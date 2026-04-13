Lamine Yamal utfordrer Simeone før Champions League-duellen mot Atleti, og tror på comeback

FC Barcelona skal forsøke et heroisk comeback mot Atlético de Madrid i returoppgjøret i Champions League-kvartfinalen i morgen, etter å ha ligget under med to mål i forrige uke, og mot et fiendtlig innstilt publikum på Metropolitano Stadium i Madrid. Kun én gang i Champions League-historien har et lag snudd et 2-0-tap på hjemmebane i den første kampen, da Manchester United slo Paris Saint-Germain 3-1 i Paris i 2019. Men Barça var nær en lignende bragd forrige måned (de scoret 3-0 i returoppgjøret, men tapte til slutt 4-3 sammenlagt i en annen utslagskamp med to kamper, i den spanske cupen), og de er overbevist om at de kan klare det denne gangen.

Lamine Yamal, som talte sammen med Hansi Flick på pressekonferansen, utfordret Atleti-manager Diego Pablo Simeone til å sette ham opp 1 mot 1 mot en annen spiller: "Jeg føler meg bra, og ser virkelig frem til morgendagens kamp. Jeg er motivert og håper jeg kan utgjøre en forskjell. La oss se om Cholo gjør meg en tjeneste og setter meg en mot en mot en av sine spillere"

"Jeg tror et comeback er veldig mulig", sier Yamal (via RTVE). "Hvis vi ryker ut, kommer vi til å kjempe helt til siste slutt. Vi kommer ikke til å la et eneste minutt gå uten å presse, uten å løpe; vi vil gi alt for dette merket."

Hansi Flick peker på forskjellen mellom Barça og Atleti

Barça-manager Hansi Flick var mer forsiktig, men kommenterte likevel forskjellen mellom de to lagene: "Vi må angripe, presse og utnytte hver eneste mulighet. Jeg tror det er der forskjellen mellom dem og oss ligger hvis vi ser på den siste kampen, men kanskje blir morgendagen helt annerledes".

I forrige uke spilte Barça med ti spillere siden Cubarsí ble utvist i det 41. minutt, men klarte likevel å skyte tre ganger flere skudd enn Atleti, 15, og hadde mer ballbesittelse, til tross for resultatet (et 2-0-tap).

Atlético de Madrid mot Barcelona spilles kl. 21:00 CEST, 20:00 BST, samtidig som Liverpool mot PSG, der de røde må overvinne det samme underskuddet, to mål under.