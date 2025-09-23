Lamine Yamals far mener det var en "moralsk skade" at sønnen ikke vant Ballon d'Or: "Det skjedde noe rart her"

HQ

Mounir Nasraoui tok det ikke pent at sønnen tapte Ballon d'Or mot Ousmane Dembélé. De fleste forventet at prisen skulle avgjøres mellom de to, og det ble den også, men det var den 28 år gamle franske spissen i Paris Saint-Germain som stakk av med prisen. Lamine fikk Kopa Trophy for beste spiller under 21 år, for andre år på rad.

Til det spanske TV-programmet "El Chiringuito" sa Nasraoui, som reiste til Paris sammen med andre Barcelona-spillere og ansatte, inkludert klubbens president, at "det ikke var et ran" ... men en "moralsk skade".

"Det er den største... Jeg skal ikke si tyveri, men moralsk skade på et menneske", sa han i TV-showet (via AS). "Lamine Yamal er den desidert beste spilleren i verden. Det er ikke bare fordi han er sønnen min at han er den beste spilleren i verden", la han til, og tok til og med opp konspirasjonsteoriene igjen. "Vi må si at noe merkelig har skjedd her".

Nasraoui, som også er en stor influencer på sosiale medier under navnet Hustle_Hard_304 (1,2 millioner følgere på Instagram), tror at han kommer til å vinne neste år.