Lamine Yamals veggmaleri i Barcelona vandalisert med bilder av de syv dvergene

Lamine Yamals veggmaleri i Barcelona, som ble malt da den unge stjernen fylte 18 år, og som forestiller ham som superhelt, har blitt vandalisert. Mandag morgen ble veggmaleriet funnet med de syv dvergene fra Disneys Snøhvit foran bildet av Yamal, med henvisning til den kontroversielle bursdagsfesten da Yamal brukte personer med dvergvekst som artister.

Ifølge Mundo Deportivo var dvergene malt av en annen gatekunstner, Shredder.

Yamal fylte 18 år 13. juli, og det feiret han med en stor fest der han inviterte lagkameratene i Barça og kjente sangere, YouTubere og influencere. Festen hadde et "1920-talls gangster"-tema, og spilleren poserte i en elegant hvit dress. Det ble imidlertid rapportert at de hyret inn personer med akondroplasi som underholdere, noe som førte til en bølge av kritikk og til og med en etterforskning iverksatt av ministeren for sosiale rettigheter i Spania som en potensiell hatkriminalitet for å være vertskap for et show som håner eller nedvurderer mennesker med funksjonshemninger.

Kort tid etter kontroversen uttalte en av artistene som Yamal hadde leid inn, seg til katalansk radio og sa at de alltid ble behandlet med verdighet, at de danset og gjorde tryllekunster som i alle andre forestillinger, og at de fikk lov til å bli med på festen etter den timelange opptredenen. "Vi er ikke karnevalsaper", sa han, og ba Foreningen for personer med akondroplasi og andre skjelettdysplasier med dvergvekst (ADEE på spansk) om å la dem få lov til å jobbe og slutte å ydmyke dem offentlig.

