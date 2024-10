Lance Reddick erstattes i Lego Horizon Adventures

HQ

Lance Reddicks tragiske bortgang i 2023 rammet mange fans hardt. Spillere husket ham spesielt godt, for sin tid som Commander Zavala i Destiny 2, og som den mystiske Sylens i Horizon Zero Dawn og Horizon Forbidden West.

Som vi bekreftet under en forhåndsvisning på Summer Game Fest, kommer ikke Reddick til å være stemmen til Sylens i Lego Horizon Adventures spillet. I stedet har en annen skuespiller erstattet ham. IGN snakket med senior verdensartist Lucas Bolt, men han delte ikke mer informasjon om hvem den nye skuespilleren kan være.

Det er en viss forventning om at Keith David tar på seg rollen, som han gjorde med Zavala i Destiny 2, men ellers vet vi ikke før Guerrilla bekrefter den nye skuespilleren. Lego Horizon Adventures er satt til å lanseres 14. november, og det ser ut til at vi ikke vil ha noen forsinkelser fra den datoen, da det også ble bekreftet at spillet har gått gull.