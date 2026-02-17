Land i sentrum for nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina i Genève

HQ

Representanter fra Ukraina og Russland møtes i Genève for en ny runde med USA-meklede fredsforhandlinger, der territoriell kontroll fremstår som det viktigste stridstemaet. Forhandlingene følger opp tidligere møter i Abu Dhabi og kommer bare dager før fireårsdagen for Russlands invasjon i 2022.

Kreml sier at diskusjonene vil fokusere mye på landområder, særlig Russlands krav om at Ukraina skal avstå de resterende 20 % av Donetsk-regionen som de ennå ikke kontrollerer. Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har motsatt seg slike innrømmelser, mens USAs president Donald Trump presser begge sider til å komme frem til en løsning for å få slutt på Europas største krig siden 1945.

De forente nasjoner i Genève // Shutterstock

Russland okkuperer for tiden rundt 20 % av Ukrainas territorium, inkludert Krim og deler av Donbas, som ble erobret før den fullstendige invasjonen. Den siste tidens angrep på energiinfrastrukturen har forverret de humanitære forholdene i vinter, og hundretusener har opplevd mangel på strøm og oppvarming.

Den russiske delegasjonen ledes av Kreml-rådgiver Vladimir Medinskij, mens Ukrainas team ledes av Rustem Umerov. Til tross for at tjenestemenn beskriver tidligere samtaler som konstruktive, er begge sider fortsatt splittet, ikke bare om territorium, men også om spørsmål som kontroll over atomkraftverket i Zaporizhzhia og eventuell utplassering av vestlige tropper etter en eventuell våpenhvile...