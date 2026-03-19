Land Rover avduker ultrabegrenset ny Range Rover Winter Dusk

Range Rover lager nok en prangende one-off kalt Range Rover Sport SV Winter Dusk, en svært begrenset spesialutgave inspirert av alpelandskap, og bare tre enheter vil noensinne bli bygget.

Winter Dusk ble avduket på et privat Range Rover House-arrangement i Park City, Utah (gjennom Car and Driver), og er designet for å gjenspeile de skiftende fargene på fjellhimmelen ved solnedgang. Den har en skreddersydd Indigo Blue satinlakk, kombinert med et kontrasterende Narvik Black-tak og mørke utvendige detaljer. Lyse nanogule detaljer er brukt sparsomt over hele bilen, blant annet på bremsekalipperne og de subtile nålestripene.

Designfokuset fortsetter innvendig. Kupéen har matchende gule sømmer, unike merker og førsteklasses materialer overalt. I likhet med andre SV-modeller har den også Range Rovers "Body and Soul"-seter, som bruker haptisk tilbakemelding for å la passasjerene føle musikken fysisk gjennom vibrasjoner.

Den bruker den samme 4,4-liters V8-motoren med biturbo som sitter i standard SV, som yter rundt 626 hestekrefter. Kjøperne får også mer enn bare bilen. Hver enhet leveres med et sett spesialtilpassede Bomber-ski, bindinger og en matchende skibag. Hvert av de tre eksemplarene er priset til rundt 240 000 dollar, og en del av inntektene vil bli donert til en Utah-basert veldedighetsorganisasjon for ungdom med fokus på friluftsprogrammer.