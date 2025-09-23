Landhaien Jeffs nye følgesvenn er i ferd med å bli din neste Marvel-besettelse

HQ

Før Marvel Rivals ble lansert i slutten av 2024, var de fleste Marvel -fans, de som kjente til filmene og TV-seriene, sannsynligvis ikke klar over Jeff the Land Shark. Så ble flerspillerspillet lansert og introduserte en versjon av figuren som var ærlig talt overmektig, og Jeff ble litt av et kjent navn og en klar hit.

Jeff dukker derfor opp i stadig flere tegneserier, og etter Jeff Week Infinity Comic i 2024 har Marvel nå også avduket en serie for 2025. Denne går under navnet Jeff Week Infinity Comic (2025), og blir nok en kort serie med utgivelser som er skrevet av Jeffs skaper Kelly Thompson og illustrert av Gurihiru.

Når det gjelder hvorfor du bør være begeistret for denne serien, vil den introdusere en følgesvenn av Jeff, en karakter som uten tvil er mer bedårende enn Jeff selv, en syvarmet blekksprut kjent som Ken the Septapus.

Thompson forklarte også hva vi kan forvente oss av de to sjødyrene i årets tegneserie, og la til: "Jeff får en ny fiende i Ken the Septapus, en annen mistilpasset som forstyrrer Jeffs avslappende dag ute. Til tross for deres innledende konflikt, finner de to dyrene snart ut at de står overfor en felles fiende som setter dem i "virkelig fare", noe som sender dem ut på et "dramatisk" eventyr sammen - og fører til at de gjør noen viktige oppdagelser om hverandre."

Thompson sier mer om Ken: "Jeg må innrømme at jeg hadde motforestillinger mot å skape en søt, liten Jeff-venn, men jeg glemte hvor herlig det ville være å la Gurihiru slippe seg løs med å designe en søt venn. Det er nok å si at jeg ikke ble skuffet! Er han ikke den søteste tingen noensinne? Jeg vet ikke hva mer jeg kan si, bortsett fra at jeg tror han finner Jeff delvis fordi han er litt mistilpasset, akkurat som Jeff. Jeg elsker en "mistilpassede finner hverandre"-fortelling."

Jeff Week Infinity Comic (2025) er ute nå, og de gode nyhetene er at det kommer mer Jeff, ettersom Thompson og Gurihiru skal samarbeide igjen om en Halloween-fortelling Jeff Month. Det har vi blitt fortalt: "Denne - helt passende for Jeff, som elsker å kle seg ut - har Halloween-tema. Du kan forvente å se Ken igjen og massevis av sprell (og noen kostymer også, selvfølgelig)! Jeg håper vi også snart skal lage IT'S JEFF sesong 5 også."

